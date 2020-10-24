«Зенит» — «Рубин»: судья пожалел Ловрена и зря наказал Кузяева
Во втором тайме матча 12-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Рубин» (1:2) арбитр Николай Волошин ошибочно наказал Далера Кузяева желтой карточкой. При этом он тоже ошибочно не вынес предупреждение Деяну Ловрену, который угодил рукой в лицо Хвиче Кварацхелии.
На 51-й минуте судья правильно не назначил 11-метровый удар в пользу сине-бело-голубых после падения Артема Дзюбы в штрафной площади казанской команды. Нарушения правил со стороны игрока «Рубина» не было. (Александр Бобров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.