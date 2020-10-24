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«Зенит» — «Рубин»: судья пожалел Ловрена и зря наказал Кузяева

19:07
Деян Ловрен. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Деян Ловрен. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Во втором тайме матча 12-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Рубин» (1:2) арбитр Николай Волошин ошибочно наказал Далера Кузяева желтой карточкой. При этом он тоже ошибочно не вынес предупреждение Деяну Ловрену, который угодил рукой в лицо Хвиче Кварацхелии.

На 51-й минуте судья правильно не назначил 11-метровый удар в пользу сине-бело-голубых после падения Артема Дзюбы в штрафной площади казанской команды. Нарушения правил со стороны игрока «Рубина» не было. (Александр Бобров)

Зенит — Рубин

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