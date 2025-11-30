«Зенит» — «Рубин»: прямая трансляция матча РПЛ

«Зенит» и «Рубин» проведут матч 17-го тура чемпионата России в воскресенье, 30 ноября. Игра состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча петербуржцев и казанцев. В матч-центре на нашем сайте в режиме реального времени можно следить за ключевыми моментами игры «Зенит» — «Рубин».

В прямом эфире матч покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», трансляция также доступна на сайте matchtv.ru. Кроме того, игру можно смотреть в окне ретрансляции федерального эфира на платформах «Кинопоиск» и Okko.

В 16 турах РПЛ «Зенит» набрал 33 очка, а «Рубин» — 23. В предыдущем матче чемпионата петербуржцы одержали победу над «Пари НН» со счетом 2:0, а казанцы — обыграли «Ахмат» (1:0).

В первом круге соперники закончили игру в Казани вничью со счетом 2:2.