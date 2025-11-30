«Зенит» — «Рубин»: Глушенков и Луис Энрике сыграют с первых минут, Жерсон — в запасе

Стали известны стартовые составы на матч между «Зенитом» и «Рубином» в 17-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 по московскому времени.

«Зенит»: Адамов, Дркушич, Алип, Нино, Мантуан, Барриос, Вендел, Мостовой, Глушенков, Луис Энрике, Педро.

«Рубин»: Ставер, Рожков, Тесленко, Нижегородов, Вуячич, Арройо, Йочич, Кузяев, Чумич, Сиве, Шабанхаджай.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.