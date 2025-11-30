«Ростов» — «Локомотив»: Ньямси забил третий мяч гостей

«Локомотив» забил третий гол в матче против «Ростова» в 17-м туре РПЛ — 3:1.

На 77-й минуте отличился Жерзино Ньямси.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.