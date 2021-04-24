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«Зенит» — «Ротор»: Дзюба забил гол и поздравил сына с днем рождения

18:04
«Зенит» — «Ротор»: Дзюба забил гол и поздравил сына с днем рождения. Фото ФК «Зенит»
«Зенит» — «Ротор»: Дзюба забил гол и поздравил сына с днем рождения. Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ забил «Ротору» четвертый безответный гол. На 75-й минуте отличился Артем Дзюба.

После забитого мяча форвард сборной России показал майку с надписью «С днем рождения, сынок». На ней также был изображен львенок Симба из мультфильма «Король лев».

Через три минуты питерцы забили и пятый гол. Отличился Александр Ерохин, сделав счет 5:0.

Зенит — Ротор

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