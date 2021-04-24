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«Динамо» — «Химки»: стартовые составы команд

17:56
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Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Химок» на матч 27 тура Тинькофф чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет в Москве, начало в 19.00 (мск).

Стартовый состав «Динамо»: Шунин — Паршивлюк, Ордец, Нойштедтер, Варела — Фомин, Захарян, Шиманьски, Грулев — Игбун, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Плиев, Скопинцев, Слепов, Кутицкий, Каборе, Лесовой, Липовой, Москвичев, Школик, Моро, Комличенко.

Стартовый состав «Химок»: Лантратов — Идову, Тихий, Дагерстол, Филин — Кухарчук, Могилевец, Трошечкин, Мирзов, Боженов — Себаи.

Запасные: Хомич, Генералов, Гапон, Логашов, Тихонов, Камышев, Корян, Конате, Алиев, Глушенков.

«Динамо» с 46 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» — восьмая строчка и 38 баллов.

Динамо — Химки

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/match/match_13850.html

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