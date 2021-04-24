«Динамо» — «Химки»: стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Химок» на матч 27 тура Тинькофф чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет в Москве, начало в 19.00 (мск).
Стартовый состав «Динамо»: Шунин — Паршивлюк, Ордец, Нойштедтер, Варела — Фомин, Захарян, Шиманьски, Грулев — Игбун, Тюкавин.
Запасные: Лещук, Плиев, Скопинцев, Слепов, Кутицкий, Каборе, Лесовой, Липовой, Москвичев, Школик, Моро, Комличенко.
Стартовый состав «Химок»: Лантратов — Идову, Тихий, Дагерстол, Филин — Кухарчук, Могилевец, Трошечкин, Мирзов, Боженов — Себаи.
Запасные: Хомич, Генералов, Гапон, Логашов, Тихонов, Камышев, Корян, Конате, Алиев, Глушенков.
«Динамо» с 46 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» — восьмая строчка и 38 баллов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю