«Зенит» — «Ростов»: Глушенков, Кассьерра и Роналдо выйдут на поле с первых минут матча

«Зенит» и «Ростов» назвали стартовые составы на матч 1-го тура РПЛ. Игра состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начтнется в 18.00 по московскому времени.

«Зенит»: Латышонок, Мантуан, Эракович, Нино, Вега, Барриос, Дуглас Сантос, Энрике, Глушенков, Педро, Кассьерра.

Запасные: Кержаков, Д. Адамов, А. Адамов, Горшков, Дркушич, Алип, Мостовой, Михайлов, Жерсон, Соболев, Лусиано, Шилов.

«Ростов»: Ятимов, Лангович, Чистяков, Прохин, Вахания, Мелехин, Кучаев, Щетинин, Комаров, Голенков, Роналдо.

Запасные: Одоевский, Семенчук, Тарасов, Байрамян, Миронов, Шанталий, Жбанов, Азнауров, Мохебби, Ибрагим, Сулейманов, Шамонин.