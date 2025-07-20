«Пари НН» — «Краснодар»: «быки» довели счет до разгромного

«Краснодар» забил третий гол в матче 1-го тура РПЛ против «Пари НН» — 3:0.

На 68-й минуте с передачи Джона Кордобы отличился Эдуард Сперцян, отправив мяч в пустые ворота.

Игра проходит на «Ак Барс Арене» в Казани. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Пари НН» — «Краснодар».