Голы Кассьерры и Мостового принесли «Зениту» победу над «Ростовом»

«Зенит» на своем поле обыграл «Ростов» в матче 1-го тура чемпионата России — 2:1.

Первый гол на 22-й минуте забил полузащитник гостей Иван Комаров. На 67-й минуте форвард сине-бело-голубых Матео Кассьерра сравнял счет, а на 79-й Андрей Мостовой реализовал пенальти и вывел хозяев вперед. Гол форварда питерской команды Лусиано Гонду в концовке матча не был засчитан из-за офсайда.

После этой игры «Зенит» с 3 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, уступая по дополнительным показателям «Краснодару» (3) и «Локомотиву» (3), но опережая «Спартак» (3). У «Ростова» (0) 13-я строчка.

Во втором туре «Зенит» 27 июля на выезде сыграет против «Рубина», а ростовчане 26 июля отправятся в гости к московскому «Динамо».