«Зенит» — «Ростов»: видео голов матча

«Зенит» дома обыграл «Ростов» в матче 1-го тура РПЛ — 2:1.

У хозяев забили Матео Кассьерра и Андрей Мостовой, у гостей отличился Иван Комаров.

22-я минута. Комаров — 0:1

67-я минута. Кассьерра — 1:1

79-я минута. Мостовой — 2:1