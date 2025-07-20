«Зенит» — «Ростов»: Мостовой реализовал пенальти и увеличил преимущество питерцев

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой реализовал пенальти в матче 1-го тура РПЛ против «Ростова» — 2:1.

Судья назначил 11-метровый за фол голкипера Руслана Ятимова на вингере сине-бело-голубых Луисе Энрике. Мостовой вывел питерцев вперед на 79-й минуте.

Игра проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Ростов».