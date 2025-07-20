Тренер «Пари НН» Шпилевский: «Не только дали бой «Краснодару», но даже и превосходили чемпиона»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал поражение команды от «Краснодара» (0:3) в матче 1-го тура РПЛ.

«В целом, я доволен ребятами. Они большие молодцы. В ходе матча мы не только дали бой «Краснодару», но даже и превосходили чемпиона страны. Сегодня я видел команду, которая в себя верит. Парни выполнили все, что мы требовали в последние четыре недели. Все люди, которые разбираются в футболе, это видят. Спасибо большое игрокам. Ни в коем случае не опускаем нос. Двигаемся дальше», — цитирует Шпилевского пресс-служба «Пари НН».

В 2-м туре нижегородская команда сыграет на выезде с «Крыльями Советов».