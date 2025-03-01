Футбол
1 марта, 16:58

«Зенит» провел 200 матчей в РПЛ под руководством Семака

Руслан Минаев

«Зенит» проводит юбилейную игру в чемпионате России под руководством Сергея Семака.

Матч против ЦСКА в 19-м туре РПЛ стал для сине-бело-голубых 200-м.

Семак работает главным тренером «Зенита» с мая 2018 года. Под его руководством клуб из Санкт-Петербурга одержал 130 побед в РПЛ, 42 раза сыграл вничью и 27 раз проиграл.

Бабаев — о Фернандесе: «Он во многом пожалел — наши взаимоотношения изменились»

Бышовец: «После сборов Пьянич может по-новому проявить себя в ЦСКА»
