«Зенит» провел 200 матчей в РПЛ под руководством Семака

«Зенит» проводит юбилейную игру в чемпионате России под руководством Сергея Семака.

Матч против ЦСКА в 19-м туре РПЛ стал для сине-бело-голубых 200-м.

Семак работает главным тренером «Зенита» с мая 2018 года. Под его руководством клуб из Санкт-Петербурга одержал 130 побед в РПЛ, 42 раза сыграл вничью и 27 раз проиграл.