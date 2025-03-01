Бышовец: «После сборов Пьянич может по-новому проявить себя в ЦСКА»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался об игре полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича и предположил, как на боснийского футболиста могут повлиять прошедшие зимние сборы команды.

«Говорить о трансфере Пьянича пока все-таки очень сложно. Сейчас он провел полноценные сборы с командой. У него прошел определеный период акклиматизации и адаптации в команде и в стране. Такие вещи зачастую проходят болезненно. Для такого нужно время. Но потенциально он, безусловно, может усилить ЦСКА в весенней части сезона. Думаю, что после сборов Пьянич может по-новому проявить себя в ЦСКА. Основания для этого есть», — сказал Бышовец Legalbet.

Пьянич перешел в ЦСКА на правах свободного агента в сентябре. В нынешнем сезоне 34-летний полузащитник провел 11 матчей за армейцев и отметился одной результативной передачей.