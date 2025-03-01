Бабаев — о Фернандесе: «Он во многом пожалел — наши взаимоотношения изменились»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об экс-игроке красно-синих Марио Фернандесе. Напомним, натурализованный бразилец выступал за «Зенит» в прошлом сезоне.

«Марио сделал такой вклад в успехи клуба, что отношение к нему именно как к человеку, причастному к успеху, не изменилось. Что касается личных взаимоотношений, они, конечно, изменились, но это более личная история, не для обсуждения с прессой. Он принес много пользы клубу, а что поступил таким образом... Мне кажется, во многом он пожалел», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

На данный момент Марио Фернандес находится без клуба. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего футболиста в 1 миллион евро.