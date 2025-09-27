«Зенит» — о покере Глушенкова: «Абсолютно лучший сегодня!»

Пресс-служба «Зенита» отреагировала на признание полузащитника Максима Глушенкова лучшим игроком матча с «Оренбургом» (5:2) в 10-м туре РПЛ.

26-летний футболист сделал покер.

«Абсолютно лучший сегодня!», — говорится в сообщении сине-бело-голубых.

Ранее Глушенков в разговоре с экспертами после матча с «Краснодаром» (2:0) призвал их пригласить для интервью одноклубника Луиса Энрике, которого они признали лучшим игроком встречи 9-го тура.