27 сентября, 22:10

«Зенит» — о покере Глушенкова: «Абсолютно лучший сегодня!»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Пресс-служба «Зенита» отреагировала на признание полузащитника Максима Глушенкова лучшим игроком матча с «Оренбургом» (5:2) в 10-м туре РПЛ.

26-летний футболист сделал покер.

Нападающий &laquo;Зенита&raquo; Максим Глушенков забивает гол &laquo;Оренбургу&raquo; (5:2) в&nbsp;матче 10-го тура РПЛ 27&nbsp;сентября 2025.Глушенков в огне! Сделал первый покер в карьере и вернул «Зенит» в топ-3

«Абсолютно лучший сегодня!», — говорится в сообщении сине-бело-голубых.

Ранее Глушенков в разговоре с экспертами после матча с «Краснодаром» (2:0) призвал их пригласить для интервью одноклубника Луиса Энрике, которого они признали лучшим игроком встречи 9-го тура.

Максим Глушенков.Обида Глушенкова: не признали лучшим игроком матча с «Краснодаром» — и он устроил перформанс в прямом эфире

Источник: ФК «Зенит»
Материалы сюжета: РПЛ 10-й тур: «Ростов» — «Краснодар», ЦСКА — «Балтика» и другие матчи
«Я за легионеров! Халк, Промес, Данни, Вендел — украшение РПЛ». Романцев — о лимите, Черчесове и чемпионской гонке
ВАР стал чаще вмешиваться в действия арбитров
«Акинфеев бьет в лицо игрока — за что желтая Андраде?» Талалаев опять дал огня — никак не успокоится после ЦСКА
«Акрон» обратился в ЭСК по неудалению нападающего «Ахмата» Садулаева
Департамент судейства и инспектирования РФС обратился в ЭСК по решению арбитра в матче «Крылья Советов» — «Динамо»
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
    • «Зенит» — «Оренбург»: видео голов матча РПЛ

    Глушенков — о Радимове, который признал его лучшим игроком матча с «Оренбургом»: «Разбирается в футболе лучше Аршавина»
    Все результаты / календарь
