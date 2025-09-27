Глушенков — о Радимове, который признал его лучшим игроком матча с «Оренбургом»: «Разбирается в футболе лучше Аршавина»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков прокомментировал победу и свой покер в матче против «Оренбурга» (5:2) в 10-м туре РПЛ.

— Мяч с собой забираете. С чем это связано?

— А вы не знаете? (смеется).

— Мне хотелось, чтобы вы сказали. Покер?

— Да, четыре забил, поэтому надо в коллекцию положить его.

— Вас лучшим игроком матча выбрал Владислав Радимов. Он просил у вас узнать, кто лучше разбирается в футболе, Радимов или Аршавин?

— Радимов, конечно. (смеется).

— Какие ощущение от первой части чемпионата?

-Ощущения положительные. Сначала немножко буксовали в первых играх. Сейчас набираем ход, уже такой хороший. В этой игре нам нельзя было ударить в грязь лицом, потому что мы могли приблизиться к лидерам. То, чего мы не смогли сделать в игре с «Балтикой», — сказал Глушенков в эфире «Матч Премьер».

Ранее Глушенков после матча с «Краснодаром» (2:0) в разговоре с экспертами, среди которых был Андрей Аршавин, призвал их пригласить для интервью одноклубника Луиса Энрике, которого они признали лучшим игроком встречи 9-го тура.