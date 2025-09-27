Футбол
27 сентября, 22:25

Глушенков — о Радимове, который признал его лучшим игроком матча с «Оренбургом»: «Разбирается в футболе лучше Аршавина»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков прокомментировал победу и свой покер в матче против «Оренбурга» (5:2) в 10-м туре РПЛ.

Нападающий &laquo;Зенита&raquo; Максим Глушенков забивает гол &laquo;Оренбургу&raquo; (5:2) в&nbsp;матче 10-го тура РПЛ 27&nbsp;сентября 2025.Глушенков в огне! Сделал первый покер в карьере и вернул «Зенит» в топ-3

— Мяч с собой забираете. С чем это связано?

— А вы не знаете? (смеется).

— Мне хотелось, чтобы вы сказали. Покер?

— Да, четыре забил, поэтому надо в коллекцию положить его.

— Вас лучшим игроком матча выбрал Владислав Радимов. Он просил у вас узнать, кто лучше разбирается в футболе, Радимов или Аршавин?

— Радимов, конечно. (смеется).

— Какие ощущение от первой части чемпионата?

-Ощущения положительные. Сначала немножко буксовали в первых играх. Сейчас набираем ход, уже такой хороший. В этой игре нам нельзя было ударить в грязь лицом, потому что мы могли приблизиться к лидерам. То, чего мы не смогли сделать в игре с «Балтикой», — сказал Глушенков в эфире «Матч Премьер».

Ранее Глушенков после матча с «Краснодаром» (2:0) в разговоре с экспертами, среди которых был Андрей Аршавин, призвал их пригласить для интервью одноклубника Луиса Энрике, которого они признали лучшим игроком встречи 9-го тура.

Максим Глушенков.Обида Глушенкова: не признали лучшим игроком матча с «Краснодаром» — и он устроил перформанс в прямом эфире
Андрей Аршавин
Владислав Радимов
Футбол
ФК Зенит
ФК Оренбург
Максим Глушенков
«Я за легионеров! Халк, Промес, Данни, Вендел — украшение РПЛ». Романцев — о лимите, Черчесове и чемпионской гонке
ВАР стал чаще вмешиваться в действия арбитров
«Акинфеев бьет в лицо игрока — за что желтая Андраде?» Талалаев опять дал огня — никак не успокоится после ЦСКА
«Акрон» обратился в ЭСК по неудалению нападающего «Ахмата» Садулаева
Департамент судейства и инспектирования РФС обратился в ЭСК по решению арбитра в матче «Крылья Советов» — «Динамо»
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Дмитрий Ушкачев

    Зачем провоцировать этот бесконечный срач? Вопрос не к Заздравину.

    28.09.2025

  • Gordon

    Пить вредно.

    28.09.2025

  • Gordon

    Прекратите истерику)

    28.09.2025

  • Gogy

    то,что сказал хохол,должно быть спущено в туалете. Зубы почисти

    28.09.2025

  • ritenyto

    Никакого у вас нет "футбола". Одно бабло на уме. Кончился футбол. Разве что в коробках, но там... и детишки плевали б на футбол нынешний, как на "виртуозов Плюка". А уж РФС... батраков сдевушкой :) Потому что молитесь баблу, кстате... почитайте в АБС по Гуталина :)

    28.09.2025

  • ritenyto

    Буланова не рассказывает. Поёт только :)

    28.09.2025

  • ritenyto

    Оба хороши :) Футбол... это было, это было... страшно подумать, в каком это было году :) . Страна в опасности, тудыть нас всех в бешикташ :) . Куды вовку дели?... куды президента дели?.. и конституцию, жену Константина?... Всу до сих пор бьют градом, и все по голове лысой и безконечной :) И теперь, когда мы вылечились - почти - мы завсегда могём на троих... Россия, Белоруссия... а чё жид отвалилси?.. Ах, его фамилия говорит о борьбе, из пушков чтоб пострелять... Идиёты конченые с трампом :). И-ди-ё-ты, я давно хотел об этом сказать. Вот как родился, так и хотел об этом сказать. Sic.

    28.09.2025

  • Gordon

    Именно. Только гОв.о.

    27.09.2025

  • Gordon

    И как успехи Радимова? :)

    27.09.2025

  • Андрей Недобрый

    Напомню на минуточку , что Радимов уже являлся тренером команд и поэтому лучше разбирается в футболе со стороны , в отличии от Аршавина, у которого есть только бумажная лицензия.

    27.09.2025

  • Главврач Маргулис/

    С языка снял.

    27.09.2025

  • vvi432

    Ответы Глушенкова нормальные, а заголовок статьи гав-о

    27.09.2025

    • «Зенит» — о покере Глушенкова: «Абсолютно лучший сегодня!»

    Хавбек «Ростова» Миронов — о словах Талалаева: «Зазвездился. Нужно чуть-чуть снимать корону, чтобы ему ее не поправляли»
