«Зенит» — «Оренбург»: видео голов матча РПЛ

«Зенит» дома обыграл «Оренбург» в матче 10-го тура РПЛ — 5:2.

У хозяев покер сделал полузащитник Максим Глушенков, еще один гол забил форвард Александр Соболев спустя одну минуту после выхода на поле во втором тайме. У гостей отличились хавбеки Эмил Ценов и Владислав Камилов.

22-я минута. Глушенков — 1:0

34-я минута. Глушенков — 2:0

74-я минута. Соболев — 3:0

77-я минута. Глушенков — 4:0

83-я минута. Ценов — 4:1

88-я минута. Камилов — 4:2

90+2-я минута. Глушенков — 5:2