«Зенит» продлил контракт с Вячеславом Караваевым

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Новый договор действует по схеме «2+1».

«Сине-бело-голубые поздравляют Вячеслава Караваева с новым соглашением и рассчитывают на то, что впереди нас ждет множество общих славных побед!» — говорится в сообщении.

Караваев выступает за «Зенит» с 2019 года. В прошедшем сезоне он провел 3 матча во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу. Из-за повреждения защитник пропустил большую часть сезона.

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