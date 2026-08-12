Источник: «Локомотив» готов продать Батракова в «Галатасарай» за 28 миллионов евро

«Локомотив» запросил 28 миллионов евро от «Галатасарая» за трансфер полузащитника Алексея Батракова, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что данную сумму сформулировал для переговоров генеральный директор московского клуба Борис Ротенберг.

Ранее журналист Эмре Джингилер сообщил, что Батраков продолжает оказывать давление на «Локомотив» в связи с предложением от «Галатасарая».

21-летний Батраков является выпускником академии «Локомотива». За главную команду красно-зеленых он выступает с 2024 года. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2029-го.