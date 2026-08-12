Источник: «Локомотив» готов продать Батракова в «Галатасарай» за 28 миллионов евро
«Локомотив» запросил 28 миллионов евро от «Галатасарая» за трансфер полузащитника Алексея Батракова, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что данную сумму сформулировал для переговоров генеральный директор московского клуба Борис Ротенберг.
Ранее журналист Эмре Джингилер сообщил, что Батраков продолжает оказывать давление на «Локомотив» в связи с предложением от «Галатасарая».
21-летний Батраков является выпускником академии «Локомотива». За главную команду красно-зеленых он выступает с 2024 года. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2029-го.
Источник: Чемпионат
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|2
|0
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|6-3
|6
|
4
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|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
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|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
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|1
|2
|0
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|5
|
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|2
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|5
|
8
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|4
|
9
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|1
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10
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|4
|
11
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|
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|0
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|
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|Ахмат
|3
|0
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|2
|
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|Крылья Советов
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|0
|2
|1
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|
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|Факел
|3
|0
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16
|Акрон
|3
|0
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|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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