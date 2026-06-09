Ротенберг объяснил, почему Осинькин продолжит работу в «Сочи»: «Будет помогать с возвращением в РПЛ»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2026 объяснил, почему клуб решил продолжить работу с главным тренером Игорем Осинькиным.

— Почему решили продолжить сотрудничество с Осинькиным, несмотря на вылет из РПЛ?

— Весной вы видели, что он смог построить игру. Была сыгранность. Осинькин смог объединить ребят — появилась настоящая команда. И для меня важно, что именно он создал коллектив. Поэтому будет продолжать работу, помогать с возвращением в Премьер-лигу.

— На ваш взгляд, «Сочи» при Осинькине сильно изменился?

— Как уже сказал, сейчас это команда. Есть костяк, к которому можно добавить молодых игроков. Так можно и развиваться, выполнять задачи, — отметил Ротенберг.

По итогам сезона-2025/26 РПЛ «Сочи» занял 16-е место в таблице. В следующем сезоне команда выступит в Первой лиге.

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