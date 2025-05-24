«Зенит» поздравил «Краснодар»: «Произошло очень знаковое и поворотное событие в нашем футболе»

«Зенит» поздравил «Краснодар» с победой в чемпионате России в сезоне-2024/25.

В 30-м туре РПЛ «быки» дома обыграли московское «Динамо» со счетом 3:0, «Зенит» победил «Ахмат» (3:0).

«Поздравляем ФК «Краснодар» с чемпионством! Сегодня произошло очень знаковое и поворотное событие в нашем футболе! Мы будем жить теперь по новому! Зенит — Чемпион!» — говорится в заявлении сине-бело-голубых.

«Краснодар» набрал 67 очков и занял первое место. Клуб впервые в истории стал чемпионом России. «Зенит» набрал 66 очков и завершил турнир на втором месте. Сине-бело-голубые становились чемпионами России шесть лет подряд.