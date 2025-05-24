Мусаев: «Семак позвонил сразу после матча и поздравил с чемпионством»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что Сергей Семак, возглавляющий «Зенит», поздравил его с чемпионством в РПЛ.

В 30-м туре РПЛ «быки» дома обыграли московское «Динамо» со счетом 3:0, «Зенит» победил «Ахмат» (3:0).

«Сергей Богданович позвонил сразу после матча и поздравил с чемпионством. Это говорит о нем как о большом человеке, который умеет принимать поражения. Мне было очень приятно. Наверное, это самый запоминающийся звонок», — сказал Мусаев во время интервью на Youtube-канале «Коммент.Live».

«Краснодар» набрал 67 очков и занял первое место. Клуб впервые в истории стал чемпионом России. «Зенит» набрал 66 очков и завершил турнир на втором месте. Сине-бело-голубые становились чемпионами России шесть лет подряд.