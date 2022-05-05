«Зенит» переодел клубный автобус в золотую мантию

Как стало известно «СЭ», «Зенит» приедет на домашний матч 28-го тура РПЛ с «Химками» на обновленном клубном автобусе. Сине-бело-голубые оклеят его в специальную золотую пленку с изображением трофея РПЛ и надписью «4емпионы!»

30 апреля «Зенит» гарантировал себе золотые медали по итогам чемпионата России-2021/22. Это четвертый подряд титул сине-бело-голубых и девятый с учетом победы в чемпионате СССР.

Ранее петербуржцы становились сильнейшей командой в 1984, 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020 и 2021 годах.

«Зенит», набрав 61 очко, досрочно стал чемпионом Тинькофф РПЛ. «Динамо» (52 очка) не сможет догнать лидера турнирной таблицы за оставшиеся туры.