Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 16:00

«Зенит» переодел клубный автобус в золотую мантию

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Как стало известно «СЭ», «Зенит» приедет на домашний матч 28-го тура РПЛ с «Химками» на обновленном клубном автобусе. Сине-бело-голубые оклеят его в специальную золотую пленку с изображением трофея РПЛ и надписью «4емпионы!»
30 апреля «Зенит» гарантировал себе золотые медали по итогам чемпионата России-2021/22. Это четвертый подряд титул сине-бело-голубых и девятый с учетом победы в чемпионате СССР.

Ранее петербуржцы становились сильнейшей командой в 1984, 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020 и 2021 годах.

«Зенит», набрав 61 очко, досрочно стал чемпионом Тинькофф РПЛ. «Динамо» (52 очка) не сможет догнать лидера турнирной таблицы за оставшиеся туры.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Девять спален и свой кинотеатр». Сколько зарабатывает и как живет теннисист Новак Джокович
«Прекрати, дурак, этого не может быть!». Как Месси и вся Европа следила за безумным матчем «Реал» - «МанСити»
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Зенит» — «Химки», ЦСКА — «Сочи» и другие матчи
«Зенит» готовит золотые футболки к празднованию чемпионства
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча 28-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Химками»
28-й тур Тинькофф РПЛ будет посвящен Дню Победы
Одоевский поделился ожиданиями от матча против «Химок»
Семак заявил, что игроки «Зенита-2» не будут привлечены к матчу с «Химками»
Сергей Семак назвал задачу «Зенита» на остаток сезона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» готовит золотые футболки к празднованию чемпионства

Агент Тодоровича: «Дарко покидает «Ахмат». Уже звонили из двух российских клубов»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости