«Зенит» готовит золотые футболки к празднованию чемпионства

7 мая, по окончании домашнего матча 28-го тура РПЛ с «Химками», на «Газпром Арене» пройдет чествование футболистов и тренеров «Зенита», которые уже обеспечили чемпионский титул по итогам сезона.

По информации «СЭ», клуб готовит ряд сюрпризов: масштабное световое шоу, баннер в адрес болельщиков, а также круг почета по полю. Специально к празднованию «Зенит» подготовил золотые футболки, которые игроки наденут после матча.

30 апреля петербуржцы обыграли «Локомотив» (3:1) на «Газпром Арене» и в девятый раз в своей истории завоевали золотые медали чемпионата страны.

«Зенит» завоевал главный трофей страны в девятый раз в своей истории. Ранее петербуржцы становились сильнейшей командой в 1984, 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020 и 2021 годах.