Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 16:17

Агент Тодоровича: «Дарко покидает «Ахмат». Уже звонили из двух российских клубов»

Агент Тодоровича заявил, что Дарко покидает «Ахмат»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Горан Попов, агент защитника «Ахмата» Дарко Тодоровича, рассказал, что футболист не останется в Грозном.

«Вчера мы с партнером решили узнать, какая ситуация по Дарко. Созвонились с Талалаевым, спросили, что творится с нашим футболистом, потому что остается всего 20 дней до конца сезона. Он сказал, что они все вместе поговорили и решили, что Дарко в «Ахмате» не остается. Причин тренер не называл. Нам уже звонят команды из России, из Скандинавии, спрашивают про Тодоровича. Думаю, до 5-10 июня у Дарко будет новая команда», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В сезоне-2021/22 Тодорович принял участие в 16 матчах «Ахмата» и не отличился результативными действиями. Аренда 25-летнего защитника «Зальцбурга» в грозненском клубе заканчивается после нынешнего сезона.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-todorovicha-darko-pokidaet-ahmat-uzhe-zvonili-iz-dvuh-rossijskih-klubov/
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Девять спален и свой кинотеатр». Сколько зарабатывает и как живет теннисист Новак Джокович
«Прекрати, дурак, этого не может быть!». Как Месси и вся Европа следила за безумным матчем «Реал» - «МанСити»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» переодел клубный автобус в золотую мантию

Владимир Габулов покинул пост генерального директора «Химок»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости