Агент Тодоровича: «Дарко покидает «Ахмат». Уже звонили из двух российских клубов»

Горан Попов, агент защитника «Ахмата» Дарко Тодоровича, рассказал, что футболист не останется в Грозном.

«Вчера мы с партнером решили узнать, какая ситуация по Дарко. Созвонились с Талалаевым, спросили, что творится с нашим футболистом, потому что остается всего 20 дней до конца сезона. Он сказал, что они все вместе поговорили и решили, что Дарко в «Ахмате» не остается. Причин тренер не называл. Нам уже звонят команды из России, из Скандинавии, спрашивают про Тодоровича. Думаю, до 5-10 июня у Дарко будет новая команда», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В сезоне-2021/22 Тодорович принял участие в 16 матчах «Ахмата» и не отличился результативными действиями. Аренда 25-летнего защитника «Зальцбурга» в грозненском клубе заканчивается после нынешнего сезона.