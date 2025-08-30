«Спартак» — «Сочи»: трансляция матча РПЛ онлайн

«Спартак» и «Сочи» сыграют в 7-м туре чемпионата России в субботу, 30 августа. Матч на «Лукойл Арене» в Москве начинается в 18.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

30 августа 2025, 18:30. Лукойл Арена (Москва)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча спартаковцев и сочинцев. Ключевые события и результат игры «Спартак» — «Сочи» можно также отслеживать в нашем матч-центре.

Матч в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru. Эфир на федеральном канале начнется в 18.00 мск, за полчаса до стартового свистка. Ретранслировать игру будут онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» (в окне федерального телеэфира).

Спартаковцы в предыдущем туре обыграли «Рубин» (2:0), а сочинцы уступили «Балтике» (0:2).