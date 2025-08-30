«Зенит» — «Пари НН»: трансляция матча РПЛ онлайн

«Зенит» и «Пари НН» встретятся в 7-м туре чемпионата России в субботу, 30 августа. Матч на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге начинается в 16.15 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

30 августа 2025, 16:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча зенитовцев и нижегородцев. Ключевые события и результат игры «Зенит» — «Пари НН» изучайте в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 16.10 мск, за 5 минут до стартового свистка.

Зенитовцы в предыдущем туре обыграли махачкалинское «Динамо» (4:0), а нижегородцы уступили московскому «Динамо» (0:3).