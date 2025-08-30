Жерсон пропустит матч с «Пари НН» из-за травмы

По информации «СЭ», полузащитник «Зенита» Жерсон не попадет в заявку команды на матч 7-го тура РПЛ против «Пари НН».

28-летний игрок получил небольшое повреждение на тренировке и также может пропустить товарищескую игру со «Сьоном», которая запланирована на 6 сентября.

Бразилец провел за «Зенит» 6 матчей и не отметился результативными действиями.