«Зенит» — «Пари НН»: дата и время начала матча РПЛ

«Зенит» и «Пари НН» сыграют в матче 7-го тура чемпионата России в субботу, 30 августа. Игра состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Зенит» — «Пари НН» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию матча покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

30 августа 2025, 16:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

По итогам 6-ти туров РПЛ сине-бело-голубые набрали девять очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Команда из Нижнего Новгорода с тремя баллами идет на 15-й строчке в чемпионате России.

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