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Парфенов: «Балтика» не просто хочет играть смело, в давление, а готова к этому. Это результаты года с лишним работы Талалаева»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака», обладатель и финалист Кубка России во главе «Тосно» и «Урала» Дмитрий Парфенов в интервью «СЭ» оценил сенсационный старт новичков РПЛ из Калининграда.

— «Балтика», «Крылья», «Рубин» приятно удивили на старте. Что-то вас впечатлило?

— В Калининграде мы видим результаты работы, которую Андрей Талалаев проделывает уже второй сезон. Команда на одном дыхании прошла первую лигу и, не шарахаясь, зашла в РПЛ. Ее готовность достаточно хороша, и вдобавок к костяку подъехали интересные новые футболисты. Причем штаб не кинул их сразу в топку, а планомерно подводит к основному составу.

— Радует, что «Балтика», едва выйдя из первой лиги, играет в агрессивный футбол, ищет и находит счастье в атаке.

— Главное, что она готова играть в давление! Можно пытаться показывать такой футбол, но делать это сложно, если не быть готовыми к нему функционально, не будучи сыгранными. Но тренер сделал такой выбор, и он оказывается оправданным. Игроки почувствовали вкус к смелой игре, к победам с ней. А это вера и игроков, и руководства в правильность пути, атмосфера внутри. Талалаев наверняка проделал внутреннюю работу над ошибками, сделанными в других клубах. У любого тренера в карьере есть яркие и неяркие отрезки, и важно из вторых делать правильные выводы и расти. Что, как видим, и происходит.

Дмитрий Парфенов.«Руководители области бегали вокруг Кубка и обещали: «Команду не бросим!» А через неделю ее распустили». Интервью Парфенова
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Андрей Талалаев
Дмитрий Парфенов
РПЛ
ФК Балтика
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«Зенит» — «Пари НН»: дата и время начала матча РПЛ

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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