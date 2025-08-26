Парфенов: «Балтика» не просто хочет играть смело, в давление, а готова к этому. Это результаты года с лишним работы Талалаева»

Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака», обладатель и финалист Кубка России во главе «Тосно» и «Урала» Дмитрий Парфенов в интервью «СЭ» оценил сенсационный старт новичков РПЛ из Калининграда.

— «Балтика», «Крылья», «Рубин» приятно удивили на старте. Что-то вас впечатлило?

— В Калининграде мы видим результаты работы, которую Андрей Талалаев проделывает уже второй сезон. Команда на одном дыхании прошла первую лигу и, не шарахаясь, зашла в РПЛ. Ее готовность достаточно хороша, и вдобавок к костяку подъехали интересные новые футболисты. Причем штаб не кинул их сразу в топку, а планомерно подводит к основному составу.

— Радует, что «Балтика», едва выйдя из первой лиги, играет в агрессивный футбол, ищет и находит счастье в атаке.

— Главное, что она готова играть в давление! Можно пытаться показывать такой футбол, но делать это сложно, если не быть готовыми к нему функционально, не будучи сыгранными. Но тренер сделал такой выбор, и он оказывается оправданным. Игроки почувствовали вкус к смелой игре, к победам с ней. А это вера и игроков, и руководства в правильность пути, атмосфера внутри. Талалаев наверняка проделал внутреннюю работу над ошибками, сделанными в других клубах. У любого тренера в карьере есть яркие и неяркие отрезки, и важно из вторых делать правильные выводы и расти. Что, как видим, и происходит.