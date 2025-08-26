«Сочи» проявляет интерес к защитнику АЕКа Митоглу

Как стало известно «СЭ», «Сочи» проявляет интерес к центральному защитнику АЕКа Герасимосу Митоглу. Отметим, что греческий клуб пока не получал предложения по футболисту.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 1 миллион евро. В этом сезоне футболист не провел ни одного матча за АЕК. В прошлом сезоне на его счету 3 гола в 20 матчах.

«Сочи» после шести туров занимает последнее место в РПЛ.