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«Зенит» отреагировал на новое шоу ЦСКА фэйспалмом

19:42
Талисман «Зенита». Фото ФК «Зенит»
Талисман «Зенита». Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» в Twitter прокомментировал новое шоу ЦСКА на клубном ТВ.

Петербуржцы опубликовали видео, где талисман команды лев после просмотра отрывка шоу закрыл лицо лапой.

Ранее ЦСКА объявил о запуске нового шоу. В нем общаются куклы в виде капитана армейцев Игоря Акинфеева, главного тренера команды Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.

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