«Зенит» отреагировал на новое шоу ЦСКА фэйспалмом

«Зенит» в Twitter прокомментировал новое шоу ЦСКА на клубном ТВ.

Петербуржцы опубликовали видео, где талисман команды лев после просмотра отрывка шоу закрыл лицо лапой.

Ранее ЦСКА объявил о запуске нового шоу. В нем общаются куклы в виде капитана армейцев Игоря Акинфеева, главного тренера команды Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.