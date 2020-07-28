«Зенит» отреагировал на новое шоу ЦСКА фэйспалмом
19:42
«Зенит» в Twitter прокомментировал новое шоу ЦСКА на клубном ТВ.
Петербуржцы опубликовали видео, где талисман команды лев после просмотра отрывка шоу закрыл лицо лапой.
Ранее ЦСКА объявил о запуске нового шоу. В нем общаются куклы в виде капитана армейцев Игоря Акинфеева, главного тренера команды Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.
July 28, 2020
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное
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