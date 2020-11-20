«Зенит» отправился на матч с «Ахматом»
14:54
«Зенит» вылетел в Грозный на матч 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата», сообщает пресс-служба клуба.
Как стало известно «СЭ», нападающий Сердар Азмун не примет участие во встрече. Иранский форвард восстанавливается после ангины.
Матч «Ахмат» — «Зенит» пройдет в субботу, 21 ноября. Начало — в 16.30 (мск).
Санкт-Петербург ?? Грозный #АхматЗенит pic.twitter.com/BMrzDa7dCd— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) November 20, 2020
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