«Зенит» отправился на матч с «Ахматом»

«Зенит» вылетел в Грозный на матч 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата», сообщает пресс-служба клуба.

Как стало известно «СЭ», нападающий Сердар Азмун не примет участие во встрече. Иранский форвард восстанавливается после ангины.

Матч «Ахмат» — «Зенит» пройдет в субботу, 21 ноября. Начало — в 16.30 (мск).