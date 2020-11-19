РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Азмун не сыграет с «Ахматом»

21:03
Сердар Азмун. Фото "СЭ"
Сердар Азмун. Фото "СЭ"
Теги:

Как стало известно «СЭ», 25-летний нападающий «Зенита» Сердар Азмун с высокой долей вероятности пропустит субботний матч 15-го тура РПЛ с «Ахматом». Форварда, восстанавливающегося после ангины и пропустившего уже пять встреч, поберегут.

Вместе с тем в игре наверняка примет участие коллега Азмуна по амплуа — 32-летний Артем Дзюба. Плюс на подходе 23-летний бразилец Малком, который уже несколько дней работает в общей группе — он не выходил на поле с 3 октября. (Вячеслав Короткин)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир