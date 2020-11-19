Азмун не сыграет с «Ахматом»

Как стало известно «СЭ», 25-летний нападающий «Зенита» Сердар Азмун с высокой долей вероятности пропустит субботний матч 15-го тура РПЛ с «Ахматом». Форварда, восстанавливающегося после ангины и пропустившего уже пять встреч, поберегут.

Вместе с тем в игре наверняка примет участие коллега Азмуна по амплуа — 32-летний Артем Дзюба. Плюс на подходе 23-летний бразилец Малком, который уже несколько дней работает в общей группе — он не выходил на поле с 3 октября. (Вячеслав Короткин)