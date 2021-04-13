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«Зенит» оштрафован за демонстрацию болельщиками нацисткой символики

18:05
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«Зенит» получил штраф за поведение болельщиков во время матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (2:1), сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Болельщики «Зенита» не соблюдали социальную дистанцию, выкрикивали ненормативные высказывания, а под конец матча вывесили свастику «коловрат», поэтому мы приняли решение подвергнуть санкциям команду, — сказал Григорьянц. — За публичную демонстрацию нацисткой символики — 200 тысяч рублей. За ненормативные выкрики — 100 тысяч. За санитарный регламент — 50 тысяч».

Таким образом, общая сумма штрафа составила 350 тысяч рублей.

(Артем Бухаев)

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