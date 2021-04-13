Бывший судья Сергей Хусаинов прокомментировал «СЭ» решение Экспертно-судейской комиссии РФС признать все действия арбитров в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (2:0) верными.

После игры красно-белые попросили комиссию РФС рассмотреть решения Кирилла Левникова по трем эпизодам в штрафной красно-зеленых.

«Кто-то сомневался в том, что у него были верные решения? Всю критику могу объяснить одним: диктовка похожих эпизодов в других матчах, — сказал Хусаинов «СЭ». Яркий пример — это притянутый пенальти за якобы игру рукой Мозеса в предыдущих матчах «Спартака». Я высказывался, что пенальти не нужно было назначать. Кирилл Левников принимал решения согласно правилам игры. Просто ЭСК попала в такую ситуацию, что в одних матчах вы назначаете пенальти, а здесь нет.



Уже сколько игр видел с судейством Левникова... Самый высокий уровень его квалификации был продемонстрирован именно на этой игре. Кирилл — молодец. Дальше нужно судить не ниже того уровня, который ты установил в этом матче, ну и не распускать крылья, как делают некоторые арбитры».

(Данил Алешин)