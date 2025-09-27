«Зенит» примет «Оренбург» в матче 10-го тура чемпионата России в субботу, 27 сентября. Игра будет проходить на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

27 сентября, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча петербуржцев и оренбуржцев. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Зенит» — «Оренбург» также можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажут канал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.

В девяти турах чемпионата России «Зенит» набрал 16 очков, «Оренбург» — 7 очков. В девятом туре петербуржцы в гостях обыграли чемпионов из «Краснодара» (2:0), а оренбуржцы на своем поле уступили «Динамо» (1:3).