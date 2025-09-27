«Ростов» и «Краснодар» сыграют в чемпионате России 27 сентября

«Ростов» и «Краснодар» сыграют в 10-м туре чемпионата России в субботу, 27 сентября. Матч пройдет на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток — в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

27 сентября, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ростовчан и краснодарцев. Следить за основными событиями игры «Ростов» — «Краснодар» можно будет в матч-центре на сайте «СЭ».

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 18.55 мск, за 5 минут до стартового свистка.

После 9 туров чемпионата России ростовчане набрали 9 очков и занимают 11-е место в таблице, у «быков» — 19 очков и первая строчка.

Расписание и результаты, турнирную таблицу чемпионата России, новости и обзоры изучайте в разделе РПЛ на нашем сайте.