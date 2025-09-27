Покер Глушенкова принес «Зениту» крупную победу над «Оренбургом»

«Зенит» дома обыграл «Оренбург» в матче 10-го тура РПЛ — 5:2.

У хозяев покер сделал полузащитник Максим Глушенков, еще один гол забил форвард Александр Соболев спустя одну минуту после выхода на поле во втором тайме. У гостей отличились хавбеки Эмил Ценов и Владислав Камилов.

«Зенит» набрал 19 очков и занимает третье место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака отстает от «Краснодара» и «Локомотива» на одно очко.

«Оренбург» потерпел третье поражение подряд. Команда Владимира Слишковича с 7 очками — на 13-й строчке.