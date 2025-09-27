Футбол
27 сентября, 21:28

Покер Глушенкова принес «Зениту» крупную победу над «Оренбургом»

Руслан Минаев
Максим Глушенков.
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» дома обыграл «Оренбург» в матче 10-го тура РПЛ — 5:2.

У хозяев покер сделал полузащитник Максим Глушенков, еще один гол забил форвард Александр Соболев спустя одну минуту после выхода на поле во втором тайме. У гостей отличились хавбеки Эмил Ценов и Владислав Камилов.

«Зенит» набрал 19 очков и занимает третье место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака отстает от «Краснодара» и «Локомотива» на одно очко.

«Оренбург» потерпел третье поражение подряд. Команда Владимира Слишковича с 7 очками — на 13-й строчке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
27 сентября, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
5:2
Оренбург
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
Максим Глушенков
  • zega

    крысы с по-Мойки с помощью судьи победили, ...скоро будет дератизация для крыс с по-Мойки, ...и будет хоровое скуление грызунов

    28.09.2025

  • Горын

    На пользу пошло 2 матча на скамейке провести.

    28.09.2025

  • Andrei Shulga

    Стесняюсь спросить, на большее у тебя не хватило ума к примеру на аналитику матча?:joy:

    28.09.2025

  • Жапаров Жапаров

    Беланов

    28.09.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Латышонок потирает руки

    28.09.2025

  • Иван Иванов

    Хороший вечер был, когда твою мать и отца в жопу драли

    28.09.2025

  • Циничный

    Зарёма решает? :)

    28.09.2025

  • Саша

    После матча вратарь Овсянников, прикрывая рот ногами, шептался с Глушенковым: "Как будем делить выигрыш за ставку "покер" на тотализаторе?" Глушенков, не прикрывая рот ушами, отвечал: "Ничего делить не будем! Выигрыш полностью мой! Твоя помощь минимальна!" :sweat_smile:

    28.09.2025

  • nampoo

    Ищите, должен быть. Вроде до "Садового" не требуют, хотя могу ошибаться..

    28.09.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Эх... Где мои 17 лет? Где загран мой документ?

    28.09.2025

  • nampoo

    "Зайцу молвила медведица: "Разрешите присоседиться?" ... Заяц только "за":)

    28.09.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Тогда можно спокойно общаться) И мне хотелось бы... Просто покалякать о том, о сём... Безотносительно спецификации. "Зайцу молвила медведица: "Разрешите присоседиться?":slight_smile:

    28.09.2025

  • nampoo

    За пределами "Садового кольца". За пределами)

    28.09.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    А где она состоится? Если в пределах "Садового кольца", то настоятельно рекомендую перечитать реплики Дмитрия Сологдина из романа Солженицына "В круге первом". Разговаривает на Языке Предельной Ясности, то есть, не употребляя иностранных слов (его изобретение): вместо "сферы" - "ошария", "скептицизм" - "усугубленное неверие", "святотатство" - "святохулышчество", "идеалы" - "светлообразы" и т. п." ... Не ошибетесь):smile:

    28.09.2025

  • nampoo

    Черт, придется поработать над лексиконом, через пару дней лететь на выставку. "Возглавлятили" и "Антогонисты" однозначно вычеркиваю, ну и "за Можай", на всякий случай.

    28.09.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    У нас возглавлятелей и их сторонников загоняют "за Можай", которые здесь. "Не понравилось" - словосочетание скоро запретят к употреблению. Антагонисты - непонятное слово и пока оно - на рассмотрении. Милонов воодушевлен, как мне сообщили знающие люди. Ему слово нравится, но оно - не русское. Он попытается в кулуарах утвердить синоним - "ратоборцы".

    28.09.2025

  • Garryman

    А Соболев?

    28.09.2025

  • Garryman

    Оренбург - "молодильное яблоко" РПЛ. Скольких он уже оживил, а скольких еще оживит!

    28.09.2025

  • nampoo

    Кратко обобщил прочитанное и временно возглавил группу антагонистов и сторонников заговора.

    28.09.2025

  • Finiks

    Луис Энрике игрок хороший. Но он,из-за своих габаритов,играет в энергозатратный футбол.Поэтому держать его на поле 2 тайма нельзя,иначе он,в конце игры, оставляет плохое впечатление.

    28.09.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Хороший вчера день был: Атлетико грохнул Реал, КП - Ливерпуль, Зенит - Оренбург

    28.09.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    А с кем надо было клыки демонстрировать? Прошлый тур вас не убедил? Дома с Оренбургом плюс три и - расслабились. "Это - Россия, деДка". Да и не в России в последние 10 плюс добавленное играть многие начинают (если силы остались на решало в концовке).

    28.09.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Незачем, не про что, если только не про - как... Но это - про физиологизмы, экзерсизмы и афоризмы (а что? а - вдруг?)

    28.09.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    "Не, всё понятно. Но, что - конкретно?... Что ты имела в виду?"

    28.09.2025

  • svs

    Чувствуется эксперт. Наверняка заметил а ВАР пропустил красную карточку в середине поля. Судья сломал всю игру.

    28.09.2025

  • ЗЛОЙ на всех

    Глуханул Оренбург :grin::rofl::laughing:

    28.09.2025

  • nampoo

    Нет, не понравилось. Посмотреть не удалось, но не понравилось.

    27.09.2025

  • Автогол

    Бывшие Спартаковцы последнее время только и тянут Зенит. Сначала был великий Дзюба, теперь Глушенков)

    27.09.2025

  • tolyashka

    только жалко, что Глуш не умеет играть против автобусов(Ахмат и пр) и жлобов (Балтика)

    27.09.2025

  • Max Stch

    хочется переспросить..шта ?... с другой стороны зачем мне ваши мышлизмы

    27.09.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Из сети. Сам лично его не пробовал, так как западнее Германии не бывал и южнее тоже. Вспомнилось с учетом каламбура про покер и буй-руй.

    27.09.2025

  • Заполярье

    Безумный Макс! :relieved:

    27.09.2025

  • analytica

    Никак не мог вспомнить, кого Глушенков мне сегодня напомнил своей мнерой игры. Потом вспомнил -- Кройфа. Это было 50 лет назад. Нет, конечно, с тех пор я видел в игре многих АПЗ сильнее Глушенкова, но из них всех только Кройф действовал так похоже.

    27.09.2025

  • analytica

    Расслабился не он, а Адамов. А он как раз убил интригу.

    27.09.2025

  • Электросталец

    местный Холланн

    27.09.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Для придания пастообразной консистенции в этот соус добавляют хлебный мякиш, панировочные сухари или картофельное пюре. Главное, сделать пастообразную консистенцию из ИНГРЕДИЕНТОВ - иначе соус не будет острым))

    27.09.2025

  • Sinaron

    Ты уже жидко сходил под себя.

    27.09.2025

  • Sinaron

    Дуро, ты совсем тупое? Брысь в свинарник.

    27.09.2025

  • zega

    Уже и не вспомнить когда зенит побеждал без помощи судей. Сегодня тоже судья помог, судьи наверное или куплены или запуганы адмресурсом, потому что для других команд судейство другое, за подобные нарушения зенит не наказывается, а другие команды точно наказываются. ЗПРФ.

    27.09.2025

  • kapran

    узнаю Зенит )

    27.09.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    набор буков вы пейаду

    27.09.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    "Буйабес им всем (за наш счет)" - сказал Зырянов.

    27.09.2025

  • Tony Lee

    При чем здесь покерфейс? Покерфейс это непроницаемое выражение лица, чтобы невозможно было прочитать по его виду ,что у человека за карты на руках. Зато куча лайков для идиота.

    27.09.2025

  • Max Stch

    мастерюга ахули

    27.09.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    Безумный Макс --безумные голы -Искрометный игрок и победа Зенита

    27.09.2025

  • Andrei Shulga

    Не позорьтесь писаки. все было ясно до начала имгры:sweat_smile:

    27.09.2025

  • Топотун

    Ты не король, а гейлорд !

    27.09.2025

  • Топотун

    Старому доброму Топе постанова понравилась !

    27.09.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Первая треть чемпионата явного лидера не определила. Констатация факта. Бобров пусть судит в своей отдельной лиге.

    27.09.2025

  • плохокот

    Могли и побольше забить. После второго мяча Оренбург раскрылся и пошло поехало. Хорошо смотрелась тройка Глушенков, Вендел, Педро.

    27.09.2025

  • Д.О

    это не лечится

    27.09.2025

  • Black list

    Сюрприз, сюрприз, ублюдки)) король вернулся!:wine_glass:

    27.09.2025

  • Dim7111

    Макс пофеерит пару месяцев и либо травму получит, либо загрустит

    27.09.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Глаз Саурона не надо призывать, он - самонаводящийся.

    27.09.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Отпустило после Рубина? :smile:

    27.09.2025

  • andrrpetrov

    Аршавин адекватный, но после игр в Англии любил иностранцев больше ... Энрике хороший игрок, с очень нестандартной техникой. Но есть и недостатки ... замедляет игру и свой дриблинг предпочитает игре в пас.

    27.09.2025

  • Sinaron

    Я не пью спиртного. Свою бочку спирта я в ДРА выпил. Не пью и не курю.

    27.09.2025

  • МАО

    Попробуй! под водку :)

    27.09.2025

  • Sinaron

    Не пробовал. И тебе не советую )))

    27.09.2025

  • TokTram_

    )))

    27.09.2025

  • МАО

    А тем более - пластилин.

    27.09.2025

  • Sinaron

    На вкус и цвет все фломастеры разные.

    27.09.2025

  • Дима Питерский

    Молодец, Макс! Так держать!:smiley:

    27.09.2025

  • МАО

    Энрике сегодня был плох.

    27.09.2025

  • МАО

    Имеешь право, мне игра не понравилась. Но счёт хороший. Вендел стоял пешком. Кассиров - чурка с глазами бестолковая. Адамов - дыра. Мостовой как первый раз в футболе. Педро - бестолковый побегунчик. Защиты нет...

    27.09.2025

  • hovawart645

    И на нём тоже)

    27.09.2025

  • regiment

    оренбург в какой-то момент так обоср@лся, что решил пятый пустить от греха подальше

    27.09.2025

  • 1_sport

    Аршавин адекватный и разбирается в футболе. И, как пл мне, абсолютно по делу в игре с Краснодаром отдал звание лучщего игрока матча Луису Энрикне. Если кто-то с этим несогласен, то пусть пройдет путь Аршавина и возможно ему тоже предоставят возможность давать оценки кто был лучшим не поле.

    27.09.2025

  • Sinaron

    Результат на табле )))

    27.09.2025

  • hovawart645

    Да уж видим, что не зря...

    27.09.2025

  • Sinaron

    Не соглашусь. Хорошая игра была 2/3 матча.

    27.09.2025

  • Sinaron

    Овнищев, а ты чего минусуешь? Из какого свинарника тебя сюда занесло? )))

    27.09.2025

  • Сергей ЕФРЕМОВ

    Был уже у одного "зенитовца" покер в Лондоне – потом местные болелы не знали, как его оттуда выпроводить... здесь будет также.

    27.09.2025

  • МАО

    Отключи газ в доме . на даче..Откажись от отопления. И топи дровами. Или углём. У проводниц возьмёшь в вагоне, там, где чай готовят, угля много.

    27.09.2025

  • Топотун

    Китаец, тебя Топа и Эот Линг дрючили в два ствола.

    27.09.2025

  • Sinaron

    Сие никому не известно, но скорее всего не зря мариновал.

    27.09.2025

  • serZheo

    Макс, можешь болтать всё что угодно, если будешь так играть. Энрике зачем поменяли? Тандем хороший вырисовывается.

    27.09.2025

  • МАО

    вся игра.

    27.09.2025

  • МАО

    Адамова укусил Латышонок.

    27.09.2025

  • fell62

    да отскочила Зина в Даре...

    27.09.2025

  • футбол это спорт

    Эффектная и результативная игра футболистов всегда притягательна. А вот Лукойл (экс-Спартак) угробил немало талантов.

    27.09.2025

  • Sandy45

    А ведь в Спартаке когда-то тусил... Не разглядели бомбардира лукойловские..

    27.09.2025

  • МАО

    Нет. После Краснодара все встали по местам.

    27.09.2025

  • МАО

    В Зените играл один Глушенков. И особенно плох был Энрике.

    27.09.2025

  • rams

    Макс СПАСИБО!!!!!

    27.09.2025

  • Sergio 666

    Макс лёгкий, как ртуть, то там , то тут, не поймать. С левой кладет покруче чем в бильярде. Не сгуби его Богданыч, дай ему свободу.

    27.09.2025

  • МАО

    Так ты девочка, Топа ?

    27.09.2025

  • hovawart645

    Ну если это было спецом - то Семак хороший психолог. Но я сомневаюсь что это была многоходовка. Скорее, по ситуации.

    27.09.2025

  • ANTI BOMG

    бомжи победили минибомжей в эль газико на баклан арене.:joy::rofl::joy::monkey_face::monkey_face::monkey_face::monkey_face::monkey::monkey::monkey:

    27.09.2025

  • Clever77

    Ну что ж, благодаря Зениту могут и спартачи получается порадоваться успехам:grin::grin::grin:

    27.09.2025

  • Топотун

    Ига в смысле Инга, Шванц ?

    27.09.2025

  • ultramarino

    Ошибка Дениса не повлияла на исход матча в отличие от привоза Ставера. Будем надеяться, что лимит ошибок исчерпан.

    27.09.2025

  • andy1962

    Кстати, я заметил, что с приходом Кости Зырянова отношение к игре у игроков Зенита и у Семака изменилось. Забегали, грызут землю.

    27.09.2025

  • Иван Л.

    Ну надо же какой парадокс! Столько негров у Зенита, а забили наши! Кто бы мог подумать)

    27.09.2025

  • Clever77

    Голы Оренбурга тоже были забиты при бездействии обороны Зенита.. дальше то что?

    27.09.2025

  • Sergio 666

    Максимка спасибо, эту бригаду надо взбадривать! Великолепно! Макс лучший. Четверочка на сегодня отгружена, агенты в Европе засуетились. с победой Питер! браво команда. продолжать!

    27.09.2025

  • Игорь Малышев

    Питерские, с победой! Даёшь весёлый футбол!

    27.09.2025

  • Spartak-Online

    Окта- трик

    27.09.2025

  • andrrpetrov

    После такого ... даже Аршавин не смог бы отобрать у Глушенкова звание лучшего игрока матча.

    27.09.2025

  • hovawart645

    Я пишу всегда правду. И высказываю своё личное мнение. Сегодня и с быками команда Зенит играла хорошо. И Глуш силен. Это не подлиз, а факты. Но то, что я хвалю команду Зенит не отменяет моих претензий к клубу Зенит, его боссам и главному спонсору. Уяснил?

    27.09.2025

  • super_bear

    Всех с победой! Хорошая игра, красивые голы! Глушенков топ!

    27.09.2025

  • Охотник на свинорылых

    Краснодарское преимущество улетучилось с последними теплыми деньками! Наступают холода и северная столица отыгрывает постепенно не запланированную фору

    27.09.2025

  • andy1962

    У Зенита по-настоящему острый игрок - один Глушенков и это ненормально для команды, которая арриори пиетендует на титул. Ведь даже гол Соболева сделал Максим. Здорово ворвался вторым темпом и хлестко пробил...у всех топов есть бомбардир-лидер..Тюка, Кордоба, Угальде. Только у Зенита напы нулевые. Соболев так себе, а Кассир с Гонду -0

    27.09.2025

  • Soliton Оренбург

    ну да))

    27.09.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Зенит подкрался незаметно...

    27.09.2025

  • resifi

    Тонко подмечено!)))

    27.09.2025

  • Братчанин

    Практически, все голы Зенита забиты при бездействии обороны Оренбурга. Такому сопернику 4 забить несложно...

    27.09.2025

  • Топотун

    Топа не дурак, сегодня был за Зенит !

    27.09.2025

  • Чернобог

    Верим..

    27.09.2025

  • футбол это спорт

    Последнее время голы в Зените забивают бывшие спартаковцы, которые там кисли в запасе. Семак молодец, а вот Спартак...

    27.09.2025

  • Топотун

    Хогвартс, где ты был на Локо, сортир в вагоне питорил ?

    27.09.2025

  • инок

    Макс, ну сегодня приз лучшего игрока матча твой. Поздравляю тебя с покером.

    27.09.2025

  • Sinaron

    Грамотно воспитал.

    27.09.2025

  • Jackson 57

    Вот и шкура, набитая сырыми опилками, вылезла...

    27.09.2025

  • Valery Grigoryev

    Молодец, Макс. Вышел и доказал всем - сегодня ты лучший.

    27.09.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Наших - с победой. Глуш так разозлился, что в прошлом матче приз лучшего не получил... Спортивная злость - хорошая вещь. Надеюсь, что Макс это поймет. Надеюсь, не на кошках он будет ее вымещать.

    27.09.2025

  • Clever77

    Слышь проводница , чего вдруг подлизу включил?? пиши лучше как обычно свою блевотину про заговоры ..

    27.09.2025

  • Радон

    Краснодар тоже проходняком был?)

    27.09.2025

  • Топотун

    Отличная постанова ! Давайте так же с Соси !!

    27.09.2025

  • Spartak-Online

    Игра была честная! Комар носа не подточит.

    27.09.2025

  • Jackson 57

    Глуш живой и здоровый ясно, что лучше себя самого со сломанной лапкой - Капитан Очевидность...

    27.09.2025

  • Mick Shelby

    Хорошая игра Зенита до 80й минуты. Потом пошел расслабон и небрежность. Результат 2 пропущенных гола. Глушенкова с покером!

    27.09.2025

  • fell62

    таких проходняков больше не будет , ну там ещё Сочи с Ниной правда )))

    27.09.2025

  • hovawart645

    Глуш - бомба! Семак знатно его разозлил - и вот результат!

    27.09.2025

  • TomCat

    Зенит постепенно "оживает"!

    27.09.2025

  • resifi

    Классный матч, с удовольствием посмотрел! Макса с покером!!!

    27.09.2025

  • Sinaron

    Только в концовке.

    27.09.2025

  • МАО

    А если 8 ?

    27.09.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    Покер Максима -пулеметчика ...

    27.09.2025

  • Igar2307

    Глушенков в большом порядке, вот ответ легионерам за десятки миллионов :lemon:

    27.09.2025

  • Spartak-Online

    Вот если забил 4, то покер , а если два , то получается полупокер ?

    27.09.2025

  • GeoMaS

    Надо отдать должное Слишковичу - команда сражается в каждом матче.

    27.09.2025

  • 99

    Зенит с победой! Глушенкову 10номер пошел на пользу! Приятно смотреть когда у него всё так легко получается!!! Идем дальше

    27.09.2025

  • Sinaron

    Макс - Оренбург 4:2 ! В концовке защитники Зенита совсем булки расслабили. Журналюги, не хвалите больше Адамова.

    27.09.2025

  • МАО

    игра....... б.. п...

    27.09.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    Поздравляем Максима Глушенкова --огонь игры не потерял --огонь игры в твоем сердце --4 гола --такое не часто ..

    27.09.2025

  • zentmaison

    Зенит с победой! Глущенкова с покером! Болельщиков с веселой игрой!

    27.09.2025

  • МАО

    С победой! Но сама игра г.вно.

    27.09.2025

  • СереХа

    Файер Леверкузен?

    27.09.2025

  • ViktorDiktor®

    Очень непредсказуемый результат :joy:

    27.09.2025

  • GeoMaS

    Глуш осенний опять лучше себя весеннего и летнего

    27.09.2025

  • Ilya Gudman

    Зенит с победой , Макс просто монстр

    27.09.2025

  • Охотник на свинорылых

    Покерфейс! Макс снова в деле!!! Наших всех с победой!

    27.09.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    Поздравляем Зенит и болельщиков с Победой --Так держать --Зенит чемпион

    27.09.2025

  • П_о_в_а_р

    На классе. Читалось

    27.09.2025

  • (Точный счёт Матчей)

    27.09.2025

  • инок

    Поздравляю Зенит и его болел с хорошей победой над Оренбургом.

    27.09.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    Феерит Максим Глушенков --бенефис игрока --Файер

    27.09.2025

  • Evgen k

    немного смазанная концовка, рано расслабились. 4 гол-супер! Макс -красава!

    27.09.2025

  • TomCat

    Питер с победой, Глушенкова с покером!

    27.09.2025

  • футбол это спорт

    Зенит с очевидной победой! Оренбург пропустил первый гол, потеряв мяч в центре поля при безучастии судей и ВАР. Но после 2:0 судьба игры была решена.

    27.09.2025

  • GeoMaS

    Ну ладно у Ставера был мокрый мяч, но у Адамова то сухой, сделав для него "мокрым" матч. Но это уже не важно. После трети чемпионата борьба за лидерство возобновляется

    27.09.2025

  • Циничный

    Дело даже не в счете. Это был красивый футбол. Причем от обеих комманд.

    27.09.2025

  • Володя Патрикеев

    Глушенков - красавец. Но так расслабляться нельзя.

    27.09.2025

    • «Зенит» — «Оренбург»: Глушенков забил четвертый гол

    «Зенит» — «Оренбург»: видео голов матча РПЛ
    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости