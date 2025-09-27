«Зенит» — «Оренбург»: сине-бело-голубые забили два мяча за три минуты

«Зенит» забил третий и четвертый голы в матче с «Оренбургом» в 10-м туре РПЛ — 4:0.

На 74-й минуте отличился Александр Соболев, который минутой ранее вышел вместо Матео Кассьерры. На 77-й минуте отметился Максим Глушенков, оформив хет-трик.