27 сентября, 20:57

«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Ростов» — «Краснодар».
Фото ФК «Ростов»

«Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Ростовом» в матче 10-го тура РПЛ — 0:0.

«Краснодар» (20 очков) занимает второе место в РПЛ. «Ростов» (10) продлил серию без поражений в чемпионате России до четырех матчей и идет 11-м в турнирной таблице.

В следующем туре команда Мурада Мусаева дома примет «Ахмат». Матч состоится 4 октября. Ростовчане 5 октября в гостях встретятся с «Оренбургом».

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
27 сентября, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
0:0
Краснодар

Источник: Таблица РПЛ
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Ростов
  • missmarpl

    Ростов лицом к лицу вдул этому ЦСКА по самые гланды. Балтике - на полшышки. Вопрос один - больно было?:rofl::rofl::rofl:

    30.09.2025

  • Фирсыч

    И что даёт первая 8-ка?

    28.09.2025

  • Garryman

    Краснодар и Ростов - тоже фармы Зенита? Или судья отнял у них по 2 очка? Может, просто ни тем, ни другим не хватило сил для победы, и о Зените никто не думал?

    28.09.2025

  • Garryman

    Краснгодар так и не отошел после игры с Зенитом. Много сил потратили.

    28.09.2025

  • Garryman

    Но (будь я судьей) все-таки остановил бы игру после того столкновения и назначил штрафной.

    28.09.2025

  • Garryman

    Похоже, Краснодар все силы и эмоции растратил в игре с Зенитом.

    28.09.2025

  • ... и это пройдет

    Русский Ростов при нерусском(!!!) тренере. Не надо уже вылезать с национальностью при малейшем намеке на приемлемый результат.

    28.09.2025

  • Владимир Горницкий

    Я к тому написал, что судить об уровне команд по одному отдельно взятому матчу не имеет никакого смысла. Спартак и вовсе аж трижды выигрывал у Реала. Но где при этом Реал, и где Спартак...

    28.09.2025

  • Саша

    Мнений много, но не всем мнениям можно доверять. Есть мнение Алексея Романова, что: "Счастье - это только лето в ожидании весны, Краткий миг во власти света посреди кромешной тьмы". Но оно не совсем точно. Счастье даром не даётся. За счастье нужно поделиться и тогда и только тогда оно будет даровано. Моя трактовка счастья более точна, чем у Алексей Романова: "Счастье - это только лето в ожидании весны, Поделись частичкой света посреди кромешной тьмы".

    28.09.2025

  • RSMsouth

    нужен нап забивной , Тимур и Егор как то сдулись . Хоть Смолова приглашай

    28.09.2025

  • RSMsouth

    Краснодару для победы не хватило малого - малого Кукуяна . Без него нет победы на Дону

    28.09.2025

  • Саша

    В скиннеровском "кегельбане" день открытых окон?

    28.09.2025

  • ritenyto

    Молодцы! Я вот тоже, бывало: выйду на поле, возьму мячик в руки, перекину сетку и заброшу футболку в корзину белья :) ... ну, с рефери, конечно, поделюсь - он добрый человек :) . Обхохочешься, на матчи РФПЛ глянув :) Хи-хи.Хи-хм. КЮ!

    28.09.2025

  • *****ыш

    пересмотри повтор первого гола,после единоборства мяч отлетел к игроку в белом,но он потерял тут же мяч ,который подхватил Кассьера

    28.09.2025

  • Футболист Сапогов

    Неистово плюсую. Ну ты поддержал немощного и жалкого?? Помог, так сказать советом, с позиции 58-летнего стажа организованного спорта? Молодец, спирточек, утренняя кроссовая пробежка это уровень! Как внучка? Кеглю, ты рассказывал, она бросает на расстояние? Сколько метров до мирового осталось?? Может ей методику какую посоветуешь?

    28.09.2025

  • Saiga-спринтер

    Цурипопик с немощью не только в ручонках. Ты как не пыжси, а способен тольео пуки пускать с компашке таких с анальным недержанием. Видно что то собе напридемывал .. из-за немощи головки как верхней, так и нижней. Про мячик даже спрашивать не нужно .. ибо не дано цурипопикам с зачатия. Когда будешь слово спорт разу с пятого внятно шепелявить .. то обращайся к профессиналу с 58-летним стажем организованного спорта. Сегодня во время утреннего кроссовой пробежки одного такого видел - немощного и жалкого, но он вызывает только сострадание, а не бреггливаость ко всяким немощным цурипопикам.

    28.09.2025

  • Футболист Сапогов

    Немощь анальная))) А у тебя мощь анальная?))) спирток, ты просто побеждаешь в конкурсе тупых изречений)) Как внучка? Кеглю далеко бросает? Сколько метров до мирового рекорда не хватает?

    28.09.2025

  • Saiga-спринтер

    Цурипопик, у тобе в друзьях водятся тока такие же пукальщики с немошью анальной. Что мячик так и не добросил немощными ручонками? А так пыжился .. что даже подавал надежды у массовочки

    28.09.2025

  • Saiga-спринтер

    Пукальщик, ты пуки свои сам нюхай в массовочке .. не пыжси вокруг вонять.

    28.09.2025

  • Футболист Сапогов

    Привет спирточек))) Как же рад всегда общению с тобой. Уже даже другом своим тебя считаю, плюсики тебе ставлю. Внучке привет. Говорил кеглю она какую-то метает. Это что за спорт такой?? Расскажи поподробнее. Очень я заинтересовался.

    27.09.2025

  • Saiga-спринтер

    Цурипопик нарисорвался .. наверное сообщить хотишь, что куда то добросил мячик немощными ручонками? Моя внучка старшая живет в Марселе и скоро сама станет мамой. А вторая в Москве тренируется в ЦСКА и занимается спринтерским бегом, по стопам деда. В этом году на моих глазах стала третьей по своей возрастной (младшей) группе в первенстве Москвы на 200 м. и в эстфете 4 х 100. Но тобе то не понять, ты про спорт и про легкую атлетику нихрена не знаешь в своем немощном бытие.

    27.09.2025

  • Олег Каноков

    Вот чёрт ты обычный,интраверт,на кой лезешь с омном своим?

    27.09.2025

  • Кудрявый мальчуган

    Это всё на руку Зениту. Мы подкупили Ростов? Бля, непонятно!

    27.09.2025

  • Кудрявый мальчуган

    повар, ты работаешь языком?

    27.09.2025

  • Футболист Сапогов

    Да, согласен. Очень много таких персонажей. Которые просто минусы ставят. У людей какая-то неудовлетворенность от жизни. Что-то не так с головой у них. ХЗ. Как-то так получается. Здесь я даже больше понимаю деда спирта - он палит свою чушь в открытую)) Блин, не думал, что спирточка похвалю:smile::smile::smile:

    27.09.2025

  • Кудрявый мальчуган

    видимо ты дебил!

    27.09.2025

  • Футболист Сапогов

    Привет спирточек! Как там внучка поживает? Кеглю толкает? На сколько метров? А ты даже своих не уважаешь)) Какая же внутри тебя сидит жаба, нет даже хуже - тарантул какой-то))

    27.09.2025

  • Иван Л.

    Да я не Ростовчанин) Просто симпатизирую соседям, мне импонируют команды, в которых наши пацаны играют, а не гастры. Три-четыре - не больше гастра, а не 8-9. А по игре... ну кто за кого, тому те и получше, но не на победу. Ничья - справедливо.

    27.09.2025

  • kamrad.andrey76

    Не помню опасного штрафного у Ростова. Удар Комарова был заблокирован на угловой. На тоненького, но заблокирован. У нас хороший удар Перрена, вратарь спас. Ещё удар Аугусто с углового. Были подходы и атаки с ударами мимо. Мало конечно, но у Ростова то вообще без шансов забить. В том сезоне вы опаснее были в очной игре в Ростове

    27.09.2025

  • kamrad.andrey76

    Вам обратили внимание, что и ЦСКА и Балтика с их идеями также не забили Ростову. У быков по крайне мере были опасные удары Перрена и Аугусто

    27.09.2025

  • Иван Л.

    А у чемпиона были моменты? У Ростова был и штрафной опасный и хороший удар Комарова, не ах как остро, но подходы, хоть что-то, именно интереснее. Ненамного, ну хоть как-то. У чемпионов вообще не было - ничего.

    27.09.2025

  • Saiga-спринтер

    Пукальщик, ты и не приметил не ощеривщись, что ЦСКА в Ростове играл хреновенько.

    27.09.2025

  • Saiga-спринтер

    Не посмотрел в прямую. Но ростов-на-донским "одобрямс!" от истинных цеэсковцев. Команда не приметила "исчезновения" недо-тренера и раздербанивания состава, и осталась командой.

    27.09.2025

  • Олег Каноков

    Потому и спрашиваю.В открытую не получится,лучше из-под тишка гадить.

    27.09.2025

  • Tony Lee

    Это одна из ипостасей сраного Вадика.

    27.09.2025

  • kamrad.andrey76

    Мусаев заменил Петрова за 20 мин. до конца - уже праздник. Неужели выводы сделал из прошлых игр?

    27.09.2025

  • kamrad.andrey76

    Ни одного момента у Ростова. Сидели в своём автобусе всю игру. Чем же он был лучше?

    27.09.2025

  • kamrad.andrey76

    Перрен мог забить и Аугусто. Но забить с двух моментов - фантастика. Ростов мужчины, выгрызали знатно, зачёт. Начинаю склоняться к мнению, что напрасно взяли Козлова. Сколько ни смотрю на него - не обостряет. Ни протащить не может, ни вертикальный пас отдать. Зачем он в составе?

    27.09.2025

  • Андрей Недобрый

    Один иностранец у ростова против восмерых иностранцев у быков-в итоге закономерные унылые нули . Ростов же сыграл в свою игру времен Карпина-"мы не пропусими , а повезет- может и забьем". Неповезло. У быков Кордоба и всё...

    27.09.2025

  • SpartakSirius

    Хороший тренер у Ростова , после того как Валера забрал в Динамо всех ведущих игроков , я думал Ростов посыпется . А нет команда выглядет достойно . Альба молодец и русским языком владеет . У Краснодара короткая скамейка , на длинной дистанции это может сказаться .

    27.09.2025

  • Олег Каноков

    NoName,гадящий минусами,ты хоть раз отпишись,как мужик.А так-крыса минусовая.

    27.09.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Стали бы, уважаемый, раздувать. В этом - печаль. О рисках человек думает в самую последнюю очередь. Но этот разговор - не для футбольной ветки.

    27.09.2025

  • Sergey Sparker

    Отскочили волы. Судейка помогал, как мог.

    27.09.2025

  • Олег Каноков

    Инок тырит комменты из других источников,плюсов не жалко.)

    27.09.2025

  • Дима Питерский

    Какой "чемпион", такая и игра.

    27.09.2025

  • Андрей Недобрый

    После того как открыли аэропорт ,краснодар посыпался..

    27.09.2025

  • Олег Каноков

    Самая чистая,Дмитрий,иного ответа и не ожидал.)

    27.09.2025

  • SuperDennis

    Бытует мнение, что счастье - это дар…а мудрость - боль ошибок гонорар. Когда мы точно знали где найдем, и точно знали бы где это потеряем, не стали бы из искры бы раздувать пожар.

    27.09.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Понять бы, что это такое... Всем нашим - удачи. Вашим удачи в матчах с нашими не пожелаю. Но - только в них. Это - мудрость, доктор?

    27.09.2025

  • Олег Каноков

    Привет,Дмитрий.И мы "пройдём",немолды поди.)Мудрость должна нами править.)имхо

    27.09.2025

  • SuperDennis

    Так устроен свет!

    27.09.2025

  • SuperDennis

    А зачем ты заплюсовал Инока с комментарием Обе команды с нулевой ничьей. В пользу Ростова! Это же кринж!!! Этот дебил написал чушь, а ты ему плюсуешь, ты с ним согласен???

    27.09.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    В оригинале - сказка со счастливым концом.

    27.09.2025

  • Ботокс007

    ЦСКА - на третьем месте, Балтика - на четвертом. Ростов - в глубокой жопе. Вопросы?

    27.09.2025

  • П_о_в_а_р

    Академия работает

    27.09.2025

  • SuperDennis

    А в чем польза нулевой ничьи для Ростова? Поясни, дружок? Что за херню ты написал?

    27.09.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Всё пройдет, доктор, и печаль, и радость...

    27.09.2025

  • Valery Grigoryev

    Из 10-ти других 4-м это уже удалось.

    27.09.2025

  • Топотун

    Молодцы ростовчане ! Краснодар не впечатлил, похоже бомжи чемпионы !

    27.09.2025

  • missmarpl

    Что, даже ваше фирменное общекомандное нытьё не помогло?:rofl::rofl::rofl:

    27.09.2025

  • футбол это спорт

    Время покажет...

    27.09.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Кто к нам в октагон? Это точно - про футбол?

    27.09.2025

  • missmarpl

    Да видели мы эти ЦСКА и Балтику - Круговой, "!тотальный прессинг", где вы были в играх с Ростовом?

    27.09.2025

  • ANB

    Краснодар в лидерах только благодарю календарю... у них из первых 8 матчей шесть были с самыми плюшевыми командами чемпионата (последние 4 места и динамо с Крыльями). вот и оказалось у них 6 побед. А теперь календарь у Краснодара очень жесткий. не удивлюсюсь, если до нового года у них только одна победа будет над Крыльями, а во всех остальных матчах очки будут терять.

    27.09.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Паровозик РПЛ - в свете тура актуально)

    27.09.2025

  • max fucktor

    Ростовчане, мы молодцы! Надо взойти в первую 8-ку и не париться. Все для этого есть, главное игра есть!

    27.09.2025

  • missmarpl

    По-нашему Ростов лицом к лицу выглядел, как минимум, не хуже ни Краснодара, Балтики, ни ЦСКА (1, 2, 3 место). Отсюда вопрос - это Краснодар, Балтика и ЦСКА такие слабые или Ростов такой сильный?

    27.09.2025

  • max fucktor

    Цсковцы и краснодарцы уже обожглись. Правда крепкая команда, только очков в таблице не хватает.

    27.09.2025

  • Циничный

    Игра была равна - играли ...

    27.09.2025

  • Реалист-правдоруб

    Очко Ростову сильно не помогло, о зоне вылета думать рано. По матчам Крылья- Динамо, и Зенит - Оренбург есть предположения?

    27.09.2025

  • SuperDennis

    Ростов - это крепкая, злобная, обученная команда, не каждый сможет такую победить! Лидер-чемпион не справился. Попробуйте нас победить другие!

    27.09.2025

  • Ратель

    После уголовного дела он всё равно бы вылетел из состава, вспомните Мамаева.

    27.09.2025

  • makhin.andrej

    Все исключительно по делу! На победу никто не наиграл...

    27.09.2025

  • bvp

    Говномячами из декатлона так и будет получаться говнофутбол. Егорка выполняет заказ притормаживать конкурентов Зенита, мелкие фолы свистел в пользу Ростова.

    27.09.2025

  • ANB

    посмотрите кого они обыграли в этом чемпионате: только аутсайдеров, которые вообще не боряться. против команд с яйцами у них 0 побед.

    27.09.2025

  • Олег Каноков

    Всё придёт,ваши достойно сыграли.

    27.09.2025

  • AZ

    Краснодар как-то резко поплыл после матча с медиаклубом Игра куда-то улетучилась. В атаке полная импотенция. Только никому не нужное владение и все.

    27.09.2025

  • Ратель

    Мало владели мячом, мало били, мало попадали в створ, видимо, не отошли от матча в сверхтемпе с Зенитом. Надо собраться на Динамо. Три матча подряд сухих выдавать нельзя. Болельщики хотят голов, гол - смысл футбола.

    27.09.2025

  • Gavr49

    Точнее не вышло ничего.

    27.09.2025

  • ANB

    Как я и писал пару недель назад: Краснодар обыграл в этом чемпионате только "плюшевые" команды и на первом месте оказался только благодаря супер легкому календарю. А дальше только сложные матчи и к Новому Году будут ниже Ростова.

    27.09.2025

  • Владимир Горницкий

    По вашему, 11-ое (или даже 12-ое) место не хуже первого?

    27.09.2025

  • SuperDennis

    Не знаю, поздравлять наших или нет. Вроде бы ничья с чемпионами неплохой результат и игра была абсолютно равная, но всегда же хочется большего... Не знаю. Видимо, результат не плохой, но и ничего хорошего нет. А по факту - говорю как есть - разочарован.

    27.09.2025

  • (Точный счёт Матчей)

    27.09.2025

  • Олег Каноков

    Приехал чемпион к середняку,ничего не показал.А чего тогда щерились на ЦСКА,кои играли вдевятером?)

    27.09.2025

  • Яр Ростовский

    Повезло Краснодару! С вырванным очком уехал... Ростов, молодцы!

    27.09.2025

  • Реалист-правдоруб

    Альба наладил игру в обороне, и курочка начала клювать по зёрнышку. Ну а Краснодару надо поскорее приходить в себя.

    27.09.2025

  • Ботокс007

    Симпатизирую Краснодару, но команда играет абсолютно без какой-либо идеи. Подхватили мяч и начали тупо носиться по полю с элементами бодалова, толкалова. месилова. ЦСКА, Челестини, двигает Кругового повыше, Балтика устраивает тотальный прессинг, а быки тупо гонят свою игру, не приносящую результата в конкретном матче. Если мяч ушел в аут возле штрафной соперника - обязательно швыряется руками далеко вперед. Весь матч. Несмотря на то, что соперник снимает верх. Как роботы. Ну разыграйте по-другому, удивите соперника, передерните эпизод. Не будьте легко читаемы и элементарно прогнозируемы. В запасе - ни одного нападающего, весь расчет на Кордобу, которого иногда закрывают наглухо. Ну и два россиянина в основе - это треш.

    27.09.2025

  • ВОПРЕКИ

    Видимо, договорняк, с такой статистикой. Один армянин ( Галицкий), решил помочь другому (Арташесу) оторваться, хотя бы на очечко, от зоны вылета.. Не критично для быков, все-равно, опережающих бакланов из Питера. Во втором круге "Ростов" будет обязан вернуть Краснодару (3 или 1 очко) долг, в зависисмости от положения команд в таблице и сколько будет не хватать чемпионам для второй чашки чемпионата.

    27.09.2025

  • NF

    И "Краснодар" начал сыпаться...

    27.09.2025

  • футбол это спорт

    Лидеры резво начали чемпионат, возможно подустали к 10-му туру. Ростов наоборот выбирается из ямы и снова становится неуступчивым. Зенит набирает форму. Но судьи зачем-то к нему лояльны даже против аутсайдера. Глушенков забил первый гол после того, как в центре поля сделали коробочку оренбуржцу и подхватив осиротевший мяч, вывели Глушенкова на удар. Теперь Зенит без проблем почти настигает Краснодар, хотя и может это сделать без судейского фона.

    27.09.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Зря со Смоловым не продлили контракт. Некому забивать

    27.09.2025

  • Slim Tallers

    Без моментов,почти без ударов. Бодалово, а не футбол.

    27.09.2025

  • Степочкин

    Как оказалось русский Ростов не хуже распиаренного Мусаевского иностранного Краснодара. Молодцы!

    27.09.2025

  • инок

    Обе команды с нулевой ничьей. В пользу Ростова!

    27.09.2025

  • КирпичИнвест

    Вы смотрели "Сказку о потерянном времени" Расходимся

    27.09.2025

  • Apei

    В пользу зенита

    27.09.2025

  • igor1972

    М-да, после игры с Зенитом Краснодар был тяжёлый сегодня. Ростов выглядел поинтересней. Но ничья закономерна и таблица ещё больше уплотняется..

    27.09.2025

  • КирпичИнвест

    Егоров свистел всё что только можно. Соловей, ять! Самая невзрачная игра

    27.09.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Все во благо Зенита.....как то так....

    27.09.2025

  • Иван Л.

    Ростов-то получше был, но в общем - по делу. Игра Как бы чего не вышло. Ну и не вышло.

    27.09.2025

  • хурма(сельдерей)

    унылая ничья для Ростова как победа Краснодар потерял два очка

    27.09.2025

  • GeoMaS

    Казалось, что после домашнего поражения быки будут "рвать и метать", но Ростов - хорошо обученная команда, имевшая свои моменты.

    27.09.2025

    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
