«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в РПЛ

«Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Ростовом» в матче 10-го тура РПЛ — 0:0.

«Краснодар» (20 очков) занимает второе место в РПЛ. «Ростов» (10) продлил серию без поражений в чемпионате России до четырех матчей и идет 11-м в турнирной таблице.

В следующем туре команда Мурада Мусаева дома примет «Ахмат». Матч состоится 4 октября. Ростовчане 5 октября в гостях встретятся с «Оренбургом».