«Зенит» — «Оренбург»: гости отыграли один гол после ошибки Адамова

«Оренбург» забил гол в ворота «Зенита» в матче 10-го тура РПЛ — 1:4.

На 83-й минуте вратарь сине-бело-голубых Денис Адамов выпустил мяч из рук и хавбек «Оренбурга» Эмил Ценов закатил мяч в пустые ворота.