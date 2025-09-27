«Зенит» — «Оренбург»: Глушенков забил четвертый гол
«Зенит» забил пятый гол в ворота «Оренбурга» в матче 10-го тура РПЛ — 5:2.
На 90+2-й минуте отличился Максим Глушенков. Для хавбека гол стал четвертым в этом матче. После гола Глушенков, который не празднует свои мячи, показал жест: несколько раз потряс левой рукой около уха.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|10
|6
|3
|1
|19-8
|21
|
2
|Локомотив
|10
|5
|5
|0
|21-13
|20
|
3
|Краснодар
|10
|6
|2
|2
|20-7
|20
|
4
|Зенит
|10
|5
|4
|1
|20-9
|19
|
5
|Спартак
|10
|5
|3
|2
|17-14
|18
|
6
|Балтика
|10
|4
|5
|1
|13-6
|17
|
7
|Динамо
|10
|4
|3
|3
|15-12
|15
|
8
|Ахмат
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|
9
|Рубин
|10
|4
|3
|3
|13-15
|15
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|3
|4
|16-19
|12
|
11
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|8-12
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|5-11
|10
|
13
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|13-21
|7
|
14
|Акрон
|10
|1
|4
|5
|12-17
|7
|
15
|Пари НН
|10
|2
|0
|8
|8-20
|6
|
16
|Сочи
|10
|0
|2
|8
|5-24
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|4.10
|13:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|4.10
|15:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|4.10
|17:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|4.10
|19:45
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|5.10
|12:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|5.10
|14:15
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|5.10
|19:00
|
Балтика – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Николай Рассказов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Диего Коста
Краснодар
|9
|1
|2
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|10
|1
|2
|
|
Ярослав Крашевский
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|1
