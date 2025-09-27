«Зенит» — «Оренбург»: Глушенков забил четвертый гол

«Зенит» забил пятый гол в ворота «Оренбурга» в матче 10-го тура РПЛ — 5:2.

На 90+2-й минуте отличился Максим Глушенков. Для хавбека гол стал четвертым в этом матче. После гола Глушенков, который не празднует свои мячи, показал жест: несколько раз потряс левой рукой около уха.