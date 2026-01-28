«Зенит» объявил о переходе Джона Джона

Бразильский полузащитник Джон Джон перешел в «Зенит» из «Брагантино», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

23-летний бразилец подписал контракт до конца сезона-2030/31. Он будет выступать за команду под 14-м номером. Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что сумма трансфера составит 20 миллионов евро.

Джон выступал за «Брагантино» с июля 2024 года. На его счету 20 голов и 14 результативных передач в 76 матчах за команду во всех турнирах. До этого он играл в «Палмейрасе».

После 18 туров РПЛ «Зенит» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» на одно очко.