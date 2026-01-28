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28 января, 22:10

Быстров о Соболеве: «Для него замечательно, что он один центрфорвард в команде, но для «Зенита» это не очень»

Александр Абустин
корреспондент
Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в комментарии для «СЭ» поделился мнением о перспективах нападающего Александра Соболева в команде из Санкт-Петербурга.

«Для Соболева замечательно, что он сейчас один центральный форвард в команде, но для клуба — не очень. Он не усилил команду за все время, проведенное в клубе. Но посмотрим, как он подготовится к весне. Сейчас все и будет видно. Как раз у него нет конкуренции: играет, набирает форму. Забил каким-то там пленникам сейчас в первом матче. Хорошо, но это не показатель чемпионата России. У Соболева не было травм, он здоровый футболист. Что ему может мешать забивать? Только он сам себе. Если он не воспользуется этим шансом сейчас, то двери в «Зенит» ему будут закрыты. Нападающий в таком клубе должен забивать голы, без них он не нужен», — сказал Быстров «СЭ».

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в конце августа 2024 года. В сезоне-2025/26 форвард принял участие в 23 матчах команды во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

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Александр Соболев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат 0 : 0
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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