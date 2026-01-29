Джон Джон: «Зенит» — главный клуб России. С большой радостью принял решение о переходе»

Новичок «Зенита» Джон Джон рассказал, как принимал решение о переходе в команду из Санкт-Петербурга.

«Зенит» объявил о трансфере 23-летнего бразильца из «Брагантино» 29 января. Он подписал контракт до конца сезона-2030/31.

— С большой радостью принял это решение — это то, чего мне хотелось уже давно! Знаю, что «Зенит» — главный клуб России, и стать частью такого гранда не только российского, но и мирового футбола — счастье для меня. С нетерпением жду момента, когда выйду на поле и помогу моей новой команде, — приводит слова футболиста пресс-служба «Зенита».

Джон Джон выступал за «Брагантино» с июля 2024 года. На его счету 20 голов и 14 результативных передач в 76 матчах за команду во всех турнирах. До этого он играл в «Палмейрасе».

После 18 туров РПЛ «Зенит» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» на 1 очко.