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29 января, 00:29

Джон Джон: «Зенит» — главный клуб России. С большой радостью принял решение о переходе»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Новичок «Зенита» Джон Джон рассказал, как принимал решение о переходе в команду из Санкт-Петербурга.

«Зенит» объявил о трансфере 23-летнего бразильца из «Брагантино» 29 января. Он подписал контракт до конца сезона-2030/31.

— С большой радостью принял это решение — это то, чего мне хотелось уже давно! Знаю, что «Зенит» — главный клуб России, и стать частью такого гранда не только российского, но и мирового футбола — счастье для меня. С нетерпением жду момента, когда выйду на поле и помогу моей новой команде, — приводит слова футболиста пресс-служба «Зенита».

Джон Джон выступал за «Брагантино» с июля 2024 года. На его счету 20 голов и 14 результативных передач в 76 матчах за команду во всех турнирах. До этого он играл в «Палмейрасе».

После 18 туров РПЛ «Зенит» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» на 1 очко.

Источник: ФК «Зенит»
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РПЛ
ФК Зенит
Джон Джон
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«Зенит» объявил о переходе Джона Джона

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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