Романо: Джон Джон подписал контракт с «Зенитом»

Полузащитник «Брагантино» Джон Джон стал игроком «Зенита», утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

25 января «СЭ» сообщал, что 23-летний бразилец прибыл в расположение питерской команды и успешно прошел медицинское обследование.

По информации источника, Джон подписал контракт с сине-бело-голубыми. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

Джон выступал за «Брагантино» с июля 2024 года. На его счету 20 голов и 14 результативных передач в 76 матчах за команду во всех турнирах.

После 18 туров чемпионата России сезона-2025/26 «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 39 очками.