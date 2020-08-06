Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился инсайдом, почему «Зенит» не стал бороться со «Спартаком» за нападающего Александра Кокорина.

— Удивились, что Кокорин не вернулся в «Зенит»? — вопрос экс-президенту «Локомотива».

— Нет.

— Почему?

— Думаю, предложение от «Зенита» у Кокорина было. Но более выгодное получил от «Спартака». Туда и перешел.

— Значит, дело исключительно в деньгах?

— Не только. Еще в игровых качествах Кокорина. Больше 10 мячей за сезон он никогда не забивал. Полтора сезона пропустил. В «Сочи» набрал форму, отметился яркими вспышками, но из семи голов у него два — с пенальти, плюс хет-трик в ворота ростовского «детсада». А «Зенит» и без Кокорина выиграл чемпионат. Причем дважды! К тому же на его позиции в команде есть классные футболисты. Ну и смысл гнаться за Кокориным?

— Ясно.

— В Питере не захотели повторять условия, которые Александру пообещали в «Спартаке». Я «Зенит» понимаю — зачем давать заоблачные деньги футболисту, ломая в клубе потолок зарплат? Сразу начнется цепная реакция. Другие игроки скажут, мол, чем мы хуже Кокорина, повышайте и нам зарплату. Спартаковское руководство подобные разговоры, видимо, не смущают. (Александр Кружков).

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