«Зенит» начал продажу футболок, посвященных победе над «Спартаком» со счетом 7:1

В клубном магазине «Зенита» появились новые футболки, сообщает официальный Instagram сине-бело-голубых. Они посвящены победе над «Спартаком» со счетом 7:1.

«Новая футболка в клубном магазине», — говорится в сообщении. На ней изображены фигуры, напоминающие эмблемы клубов, и счет 7:1.

По два мяча в составе победителей забили Сердар Азмун и Андрей Мостовой. Также отличились Клаудиньо Артем Дзюба (с пенальти) и Александр Ерохин. У гостей забил Квинси Промес.