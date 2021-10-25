«Зенит» начал продажу футболок, посвященных победе над «Спартаком» со счетом 7:1
25 октября, 23:44
В клубном магазине «Зенита» появились новые футболки, сообщает официальный Instagram сине-бело-голубых. Они посвящены победе над «Спартаком» со счетом 7:1.
«Новая футболка в клубном магазине», — говорится в сообщении. На ней изображены фигуры, напоминающие эмблемы клубов, и счет 7:1.
По два мяча в составе победителей забили Сердар Азмун и Андрей Мостовой. Также отличились Клаудиньо Артем Дзюба (с пенальти) и Александр Ерохин. У гостей забил Квинси Промес.
Читайте также
Материалы сюжета: «Спартак»: Руй Витория — будет ли уволен, кто заменит тренера, кандидаты, результаты матчей в сезоне 2021/22
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 12-й тур: расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю