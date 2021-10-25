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«Зенит» начал продажу футболок, посвященных победе над «Спартаком» со счетом 7:1

25 октября, 23:44
24 октября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак» — 7:1. Андрей Мостовой забивает свой первый гол в ворота красно-белых. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
24 октября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак» — 7:1. Андрей Мостовой забивает свой первый гол в ворота красно-белых. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В клубном магазине «Зенита» появились новые футболки, сообщает официальный Instagram сине-бело-голубых. Они посвящены победе над «Спартаком» со счетом 7:1.

«Новая футболка в клубном магазине», — говорится в сообщении. На ней изображены фигуры, напоминающие эмблемы клубов, и счет 7:1.

По два мяча в составе победителей забили Сердар Азмун и Андрей Мостовой. Также отличились Клаудиньо Артем Дзюба (с пенальти) и Александр Ерохин. У гостей забил Квинси Промес.

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Евгений Петров все материалы автора

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